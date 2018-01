Statiegeldactie levert 639,10 euro op!

Aalsmeer – In november en december konden de klanten van de Jumbo in de Ophelialaan hun statiegeldbonnen doneren aan Roparunteam Hollander. Eén statiegeldfles levert tegenwoordig 25 cent op en al die ‘kwartjes’ bij elkaar hebben maar liefst 319,55 euro opgeleverd!

Op woensdag 24 januari jl. heeft bedrijfsleider Jelmer Hesseling een cheque voor dit mooie bedrag overhandigt aan een delegatie van team Hollander en als klap op de vuurpijl heeft hij het bedrag ook nog eens verdubbeld tot 639,10 euro!

Team Hollander is heel blij met deze steun van Jumbo Aalsmeer en het bedrag dat de klanten bij elkaar hebben gespaard. Met een team van familie en vrienden loopt team Hollander met Pinksteren de Roparun van Hamburg naar Rotterdam om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker.

Het geld gaat niet naar onderzoek, maar naar allerlei grote en kleine doelen die zich inzetten om het leven van kankerpatiënten en hun familie een heel klein beetje beter te maken. Zo worden er bijvoorbeeld hoofdhuidkoelers aangeschaft, waardoor het haar tijdens een chemokuur niet uitvalt. In het Roparunjaar 2017 hebben ook een aantal organisaties in deze regio een bijdrage ontvangen: een inloopatelier voor kankerpatiënten in Amstelveen, het oncologisch support center van het AVL in Amsterdam, Hospice Bardo in Hoofddorp en de wensenambulance van Amsterdam e.o.

Door de deelname van team Hollander komt het bedrag van 639,10 euro bij deze mooie doelen terecht. Wil jij team Hollander ook steunen? Neem dan contact op met annemieke@teamhollander.nl of bel 06-1806374.