Start verkoop loten voor Grote Clubactie

Aalsmeer – Vier verenigingen uit Aalsmeer en Kudelstaart gaan vanaf 14 september loten verkopen via de landelijke Grote Clubactie 2019. Deze vie rekenen op steun van vele inwoners tijdens deze actie!

Vanaf 14 september nemen zij, net als ruim 5.000 andere verenigingen in Nederland, deel aan de Grote Clubactie en gaan leden op pad om loten te verkopen voor hun club. Dit doen ze niet zonder reden! Deze extra financiën zijn vaak hard nodig, voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe materialen of de organisatie van een activiteit.

Tachtig procent voor de club

Tachtig procent van de opbrengst gaat naar de club! Van elk verkocht lot van 3 euro gaat maar liefst 2,40 euro (80%) direct naar de clubkas. Dit geld wordt besteed aan uiteenlopende clubdoelen, zoals de aanschaf van nieuwe tenues of voor het opknappen van het clubhuis. Lotenverkoop gaat veelal via verkoopboekjes met eenmalige machtigingen.

Niet-thuis kaartje

Voor alle verenigingen breidt de Grote Clubactie dit jaar uit met nieuwe verkoop- en communicatie-middelen zoals het niet-thuiskaartje. Hierop staat een QR-code waarmee online loten gekocht kunnen worden. Online wordt steeds gebruiksvriendelijker, makkelijker en sneller. Hiermee spelen zij in op de huidige tijd: meer online, minder inzet van vrijwilligers en ontzorgen van het verenigingsleven. Directeur van de Grote Clubactie Frank Molkenboer: “We helpen de verenigingen bij hun actie om zoveel mogelijk loten te verkopen en zo het verenigingsleven in Nederland vitaal en financieel gezond te houden.”

Kans op prijzen

Steun een club en maak zelf ook nog eens kans op een mooie prijs. Vrienden, familie en betrokkenen uit Aalsmeer ondersteunen namelijk niet alleen met deze actie een club, ze maken door het kopen van loten zelf kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro!

Ook meedoen?

Dit jaar doen uit Aalsmeer en Kudelstaart muziekvereniging Flora, The Funny Horse Club en de sportverenigingen Omnia 2000 en RKDES mee. Meedoen kan overigens nog steeds. Verenigingen halen met deze actie al snel een bedrag tussen de 1.000 en 15.000 euro op. Wil jouw vereniging in (de omgeving van) gemeente Aalsmeer dit jaar ook meedoen? Dat kan nog! Kijk voor meer informatie op www.clubactie.nl of bel 013-4552825.