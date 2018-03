Start struintuinseizoen in De Heimanshof

Hoofddorp – Op woensdag 11 april wordt het Struintuinseizoen in De Heimanshof in Hoofddorp geopend. De Struintuin is een natuurontdektuin waar kinderen spelenderwijs de natuur en hun grenzen leren verkennen. De opening vindt plaats om 15.00 uur op de Wieger Bruinlaan 7 in Hoofddorp met een spelletjes- en activiteitenprogramma en de onthulling van de nieuwe 11 meter hoge totempaal. De totempaal is versierd met wensen van kinderen en vrijwilligers van de vereniging zoals ‘Delen is beleven’, ‘Let nature be your teacher’ en ‘Liever moe dan lui’.

In de Struintuin worden kinderen op allerlei manieren uitgedaagd met natuurlijke materialen. Er zijn klim- en klauterbomen, een boomhut met hangbrug, een watercircuit, een levende hut, een pizza-leemoven en een zandbak. De Struintuin wordt omringd door een natuurmuur met daarin een vleermuizenkelder. Ook woont er een ijsvogeltje en een bunzingpaar vlak in de buurt. De tuin laat zien dat mens en dier goed met elkaar samen kunnen leven als je respect hebt voor elkaars leefomgeving.

Begeleid programma

De Struintuin is de thuisbasis van de Struinkids, de jeugdafdeling van De Heimanshof. Dit zijn kinderen van 6 t/m 11 jaar die samen met een (groot)ouder/begeleider leren moestuinieren. Afgelopen week is voor hen het tuinseizoen weer begonnen. Er zijn nog enkele tuintjes vrij! Ze gaan ook iedere maand met elkaar op excursie.

De Struintuin is tot 1 oktober open en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is er toezicht door gastvrouwen en gastheren van De Heimanshof. Buiten deze tijden kan men er terecht op afspraak of onder begeleiding van een volwassene ((groot-)ouder, leraar. Ook zijn er mogelijkheden voor BSO’s, peuterspeelzalen of kinderpartijtjes om een begeleid programma af te spreken zoals ‘van graan tot pizza of pannenkoek’ of ‘insectenhotels bouwen’.

Gastheren/vrouwen gezocht

De Heimanshof zoekt nog een aantal gastheren/vrouwen om het jaarschema rond te krijgen. Geïnteresseerden of mensen die meer informatie willen over de Struintuin/De Heimanshof kunnen contact opnemen met Franke van der Laan, beheer@deheimanshof.nl telefoon 06 48226490 of kijken op de website www.deheimanshof.nl/jeugd.