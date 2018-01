Start korte cursussen Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer – Op maandag 5 februari start het nieuwe cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, circus, graffiti en DJ.

Circus en graffiti

Twee keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen. In het afgelopen cursusblok draaide het Cultuurpunt een succesvol eerste blok met de cursussen graffiti en circus. Deze zijn ook nu weer terug te vinden in het aanbod. Bij de cursus graffiti ga je bijvoorbeeld leren taggen, throw-uppen en schetsen en mag je uiteindelijk met spuitbussen aan de slag. En bij de cursus circus leer je allerlei gave trucjes, zoals balanceren, jongleren en acrobatiek.

Muziek, DJ en musical

Maar ook voor de ‘all time favorite’ cursussen kun je je weer opgeven. Zo kun je kennismaken met verschillende instrumenten in de cursus Ontdek je talent op een instrument. Of je kunt leren tokkelen, rocken en liedjes spelen op de gitaar. Als jij houdt van zingen en dansen kun je je aansluiten bij de cursus musical en als jij net als Martin Garrix en Hardwell muziek wilt leren mixen dan is de cursus DJ echt iets voor jou!

Locaties en inschrijven

De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere bij Solidoe Oostkroost, Place to Bieb, De Binding, Basisschool De Zuidooster en gymzaal De Rietpluim. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te lezen op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden. Voor de cursussen kun je je nog inschrijven tot en met 21 januari aanstaande en vol is vol. Dus wil jij jouw talent ontdekken en jezelf cultureel oriënteren? Kom, durf en schrijf je snel in!

Het Cultuurpunt is momenteel ook druk met het inpakken van alle spullen. Er wacht een tijdelijke verhuizing vanwege de verbouwing van De Oude Veiling tot de Huiskamer van Aalsmeer. Het Cultuurpunt neemt de komende maanden haar intrek bij De Binding in de Zijdstraat 55.