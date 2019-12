Start inschrijving Popprijs Amstelland

Aalsmeer – De inschrijving voor de Popprijs van Amstelland 2020 is van start gegaan. Tot 14 februari kunnen bands zich aanmelden voor deze bandcompetitie en kans maken op een prijs, waaronder opnametijd in een studio en cadeaubonnen van muziekwinkels.

De voorrondes vinden plaats in poppodium N201 aan de Zwarteweg op 28 maart en 4 april. De finale is op 2 mei in P60 Amstelveen.

Deelnemen aan de Popprijs van Amstelland kan alleen als minstens de helft van de bandleden in de regio Amstelland en Meerlanden woont. Het inschrijfformulier is te vinden via www.P60.nl/popprijs.