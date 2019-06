Start Feestweek in Kudelstaart

Kudelstaart – Vrijdag 14 juni gaat de Feestweek Kudelstaart van start. De aftrap voor deze week is het derde Kudelstaartse Keezentoernooi. Meedoen is voor zowel de geoefende als de niet zo ervaren speler.

Zaterdag 15 juni begint om 12.00 uur het traditionele Beach Volleybaltoernooi achter het Dorpshuis. Opgeven kan alleen nog voor de reservelijst, kijken kan altijd. ‘s Avonds om 20.00 uur zal het tweede Kudelstaartse Feestweek Darttoernooi beginnen. Toegang en deelname is gratis.

Zondag 16 juni worden een drietal fietstochten georganiseerd door de Schaatstrainingsgroep VZOD. Start hiervoor is vanaf 9.00 uur bij Meer voor Fietsen aan de Kudelstaartseweg.

Maandag 17 juni is er een gezellige middag voor ouderen in het Dorpshuis. Riet Lammers komt aan de hand van wat foto’s vertellen over vroeger. En er worden nog spelletjes gespeeld. Toegang is gratis. Aanvang 14.00 uur.

Woensdag 19 juni zullen er weer vele kramen opgesteld worden op en rond het winkelcentrum van Kudelstaart aan de Einsteinstraat. Vanaf 14.00 uur kan men er terecht voor van alles en nog wat. De braderie duurt tot 21.00 uur.

Donderdag 20 juni staat kienen op het programma. Vanaf 20.00 uur zullen in het Dorpshuis de ballen gaan rollen. Vrijdag 21 juni kan heel Kudelstaart uitlopen voor Kudelstaart Kulinair. Loop gerust eens naar de Kudelstaartseweg en laat u verassen door de plaatselijke horeca. Ook zullen er een aantal foodtrucks opgesteld staan op het parkeerterrein van Café op de Hoek.

Zaterdagavond 22 juni wordt het groot feest in het dorpshuis. Onder aanvoering van Feest DJ Dolphin komen er twee grote namen naar Kudelstaart. Wesly Bronkhorst en Peter Beense komen optredens verzorgen.

Zondag 23 juni is het dan de beurt aan de RKDES Prutrace. Of zoals men daar zelf zegt: De smerigste race van de regio. Kijk voor alle informatie op www.feestweekkudelstaart.nl.