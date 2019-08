Stageplek Nils Eekhoff bij profs Sunweb

Rijsenhout – Evenals vorig jaar kan wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout tot het einde van dit seizoen als stagiaire wedstrijden rijden met de profs van Team Sunweb. Ook Martin Salmon, zijn Duitse teamgenoot bij de opleidingsploeg van Sunweb, en de Fries Marten Kooistra (opleidingsteam SEG), hebben een stageplek gekregen. Aan welke races het drietal gaat deelnemen wordt later bekend gemaakt.

Nils Eekhoff dankt zijn nieuwe stageperiode aan een reeks mooie resultaten, dit seizoen. Hij won de proloog van de Vredeskoers, de Ronde van Overijssel en de slotrit van de Ronde van Bretagne. Hij kwam tot nu dit jaar 22 keer aan de start van een wedstrijd en behaalde zestien keer een top tien-plek, inclusief twee klassementsplaatsen.

Vorig jaar nam Nils Eekhoff als stagiaire deel aan de rondes van Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië. Hij hoopt komende maanden nog meer van waarde te zijn voor het team. “Ik ben weer sterker geworden en heb meer ervaring”, zegt het wielertalent. Zijn coach Sebastian Deckert : “Nils heeft dit jaar enkele keren bijzonder sterk gepresteerd. We vertrouwen erop dat hij ook bij de profs mooie uitslagen kan behalen.”

Tot en met zondag 4 augustus is Eekhoff actief in de Tour Alsace. In de eerste rit, afgelopen donderdag eindigde hij, ondanks een val en de daardoor noodzakelijke fietswissel op vijftien kilometer van de finish, als vijfde in de massasprint. Tim Merlier, de Belgische kampioen bij de beroepsrenners, was de snelste van de 156 deelnemers. Voor Nils Eekhoff is de Tour Alsace vooral een opwarmer voor het EK op zaterdag 10 augustus in Alkmaar. Daar vertegenwoordigt hij het nationale beloftenteam met Marten Kooistra, David Dekker, Marijn van den Berg, Daan Hoole en Daan van Sintmaartensdijk.

@ Foto: Team Sunweb