Stadsmuur van water bij Oud Aalsmeer

Aalsmeer – Maandag 29 januari houdt de stichting Oud Aalsmeer zijn jaarlijkse bijeenkomt voor haar begunstigers. De avond begint om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Het huishoudelijk deel van het programma duurt tot ongeveer 20.30 uur. Tijdens dit uurtje wordt afscheid genomen van voorzitter Jan Willem de Wijn.

Na de pauze (vanaf 21.00 uur) vertelt Rene Ros van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam over deze ‘stadsmuur van water’. Ros staat te boek als dé kenner bij uitstek van de militaire verdedigingsgordel rond de hoofdstad. Hij illustreert zijn verhaal over het waarom en hoe van de forten, batterijen, linies en inundaties met tal van beelden. Daarbij zal Rene Ros ook (even) stilstaan bij de forten bij Aalsmeer en Kudelstaart en de Vuurlijn.

Deze deskundige en boeiende spreker neemt de bezoekers mee in een (inter)nationale geschiedenis die ook de lokale gemeenschap met werelderfgoed raakte. Een aanrader dus. En de toegang is vrij.

Foto: Het (kunst)fort in Vijfhuizen.