Sportief fietsen en meer bij wielerclub UWTC

Regio – Goed voornemen om in 2024 sterk en soepel te bewegen: bij wielerclub UWTC Uithoorn kan elke vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur aangehaakt worden bij een groepje 50-plussers (m/v), dat op een laagdrempelige wijze werkt aan conditie, beweeglijkheid en coördinatie. Een mooie gelegenheid om de week te ‘breken’ en de fitheid te verhogen. De deelnemers maken op hun eigen sportieve fiets gebruik van het verkeersvrije wielerparcours of op het mountainbike rondje. Voor de afwisseling wordt soms ook gesport op de kunstgrasvelden van de Legmeervogels voor fitnessoefeningen en balspel. Bij slecht weer staan in het clubgebouw van UWTC de spinningfietsen uitnodigend te wachten. Wie geen passende fiets heeft kan tegen een bescheiden vergoeding gebruik maken van een huurfiets van de wielerclub. De gezellige trainingen op sportpark De Randhoorn worden afgesloten met een koffieronde in het clubgebouw. Wie eerst wil proefrijden bij de groep Sportief Fietsen kan de eerst drie keren gratis meedoen. Voor meer informatie: bouteranton@gmail.com