SPIE op volle toeren voor Pramenrace

Aalsmeer – De SPIE-trein is inmiddels op volle toeren. Na vele maanden van besloten vergaderen, instructies geven aan alle vrijwilligers en afspraken maken met de Raad van Twaalf zijn de heren en dames van SPIE ‘actief in het veld’. Afgelopen zaterdag 2 september waren de organisatoren van de Pramenrace aanwezig op de braderie in het Centrum. Weer als vanouds op hun vertrouwde plek en vele deelnemers kwamen een kijkje nemen een handdoek of shirt kopen of zich nog snel inschrijven.

Proefvaart

Zondag 3 september ging SPIE met heel veel pramenracers de Westeinderplassen op voor de jaarlijkse proefvaart. Het was prachtig weer, dus menig team meldde zich bij het Starteiland. Er is heerlijk gevaren, de pramen en bokken zijn waterproof (genoeg) bevonden en klaar voor de tocht der tochten. Dat er ‘iets’ aan de hand was op de Poel is vast door velen gehoord. De geluidsinstallaties werden ook gelijk getest…

SPIE-vlag en SPIE planken

Op maandag 4 september vond een best uniek gebeuren plaats voor het bestuur en uiteraard alle pramenracers en liefhebbers. De SPIE-vlag is gehesen en wappert nu vrolijk boven op het gemeentehuis. Wat een voorrecht! Natuurlijk zijn de heren en dames trots op dit mooie gemeentelijke gebaar, maar lang in de wolken lopen was er niet bij. In de avond wachtte de sportavond.

In de feesttent werden de teams vermaakt met het zgn. SPIE planken. Nou vermaakt, het is best een serieuze gelegenheid, want wie snel het parcours aflegt, maakt kans op een laag startnummer tijdens de Pramenrace oftewel mag snel het ruime sop kiezen zaterdag. SPIE planken was drie teams in een mini-praam (zonder bodem) en daarachter een plank waar een vierde teamlid op moest plaatsnemen en hup zo snel mogelijk het parcours afleggen. Hilarisch om te zien en wat een fanatisme bij sommige teams. De uitslag van de sportavond wordt aanstaande donderdag 7 september in de Meerbode bekend gemaakt. Ook zo nieuwsgierig wie er gewonnen heeft? Nog even geduld.

Palaver, ontbijt en Pramenrace

En dan breekt toch bijna het weekend aan, tijd voor de Pramenrace. Op vrijdag 8 september is het palaver voor alle deelnemers vanaf 20.00 uur in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. De startzakken worden uitgedeeld, er volgen instructies en nog een opdracht wordt prijs gegeven. Zaterdag 9 september start vroeg met om 8.00 uur het Pramenontbijt (ook deelname mogelijk voor niet-deelnemers) en om 12.30 uur klinkt aan de Pontweg het startschot voor alweer de 32e Pramenrace. In de Praambode, die donderdag verschijnt, allerlei informatie, nieuwtjes en leuke verhalen van teams. Veel plezier!