Spektakel bij opening nieuw sportcentrum

Aalsmeer – Met een druk op de knop door burgemeester Jeroen Nobel en in bijzijn van sport-wethouder Gertjan van der Hoeven is afgelopen zondag 17 september sportcentrum De Waterlelie feestelijk geopend.

Heel veel bezoekers mocht organisatie ESA verwelkomen en zij werden getrakteerd op allerlei activiteiten. Voor de kinderen was speciaal een sportief spelcircuit uitgezet. Verder werden rondleidingen gegeven door de grote, nieuwe trainingshal, verzorgden onder andere de turnsters van SV Omnia een demonstraties en er was in de gang en in de hal een verenigingsmarkt met achttien kramen op het gebied van sport.

En alle bezoekers werden getrakteerd op een spectaculaire slothappening. Daniëlle Bubberman, winnares enkele jaren geleden van Holland Got’s Talent, ging de lucht in en bracht met doeken een mooi en bijzonder optreden. En niemand ging met lege handen naar huis. Voor alle bezoekers lag een cadeautje (een balletje) klaar.

Foto: www.kicksfotos.nl