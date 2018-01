Spaaractie bij DEEN: Winterspelen in Duckstad

Aalsmeer – Dit weekend start een bijzondere spaaractie bij DEEN. Klanten kunnen van 28 januari t/m 3 maart sparen voor Donald Duck stickers. In Duckstad gebeurt altijd wat, ook in de winter. De winkels van DEEN staan gedurende 5 weken in het teken van Donald Duck en de bekende figuren uit Duckstad. Donald Duck Weekblad heeft een speciaal winterspelen album voor DEEN gemaakt. In het album zijn nog niet alle verhalen compleet. De ontbrekende plaatjes ontvangt de klant als stickers bij de boodschappen.

Olympische Spelen

In het speciale winterspelen album dat voor DEEN is gemaakt, word je meegenomen naar de winterspelen in Duckstad. Een mooie knipoog die Donald Duck Weekblad én DEEN hier samen maken naar de Olympische Spelen in PyeongChang die 9 februari zullen starten. In Duckstad is de strijd inmiddels losgebarsten. Zal het oom Donald lukken een medaille te scoren? Ga snel naar DEEN en spaar je stripboek compleet!

Bij elke 10 euro aan boodschappen én bij speciale actieproducten geeft DEEN stickers weg om het stripalbum compleet te maken. Het album wordt gratis weg gegeven vanaf donderdag 25 januari bij 20 euro of meer aan boodschappen, zolang de voorraad strekt.

‘Donald Duck virus’

Deze actie met Donald Duck en DEEN mag uniek genoemd worden.

Directeur Leendert van Eck van DEEN verwoordt het als volgt. “Ik ben al sinds mijn jeugd fan van Donald Duck en inmiddels is het ‘Donald Duck virus’ overgenomen door mijn kinderen. Donald Duck Weekblad en DEEN hebben gezamenlijk een prachtig album gemaakt dat een echt collectors album gaat worden. De knipoog naar de winterspelen in PyeongChang is natuurlijk fantastisch. Ik weet zeker dat de klanten van DEEN deze spaaractie enthousiast gaan ontvangen.”