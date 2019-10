Solexvrienden naar Transportmuseum

Kudelstaart – De Solexvrienden uit Kudelstaart en De Kwakel maken al jaren lang feestjes van hun ritten. Steeds meer liefhebbers weten dit en rijden graag een dag mee langs een mooi uitgezette route. De verwachting is dat dit ook op zaterdag 12 oktober aanstaande weer zo zal zijn. Niet alleen wordt het dan een ‘snertfeest’, maar ook wordt het een gezelligheidsfeest en een cultuurfeest.

Dit keer is een niet zo’n lange route uitgezet. Er wordt maximaal 60 kilometer gereden. En mocht het weer niet zo erg meewerken, dan wordt dit nog wat ingekort. Hierdoor blijft er wat meer tijd over voor het bezoek aan het Transportmuseum in Nieuw-Vennep. Daar is dan ook tijd en ruimte voor de lunch.

Aalsmeerse ‘glorie’ in het Transportmuseum: Bus Maarse & Kroon

Hoewel de rit primair voor Solexrijders uitgezet is, doen ook steeds meer andere ‘Snorretjes’ en ‘Zoomers’ mee. Dat is geen probleem, als het maar naar mengsmering ruikt, niet al te hard gaat en verzekerd en veilig is.

Deelnemers kunnen zich 12 oktober melden vanaf 09.30 uur. Dan is er ook koffie met koek en kan er deskundig en enthousiast over de machientjes gepraat worden. Zoals gebruikelijk is dit alles weer bij Joop en Ria van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165.

Om precies 10.30 uur is de start van de rit en rond 16.00 uur zullen de meesten wel weer terug zijn. Dan is er de beroemde nazit, welke afgesloten wordt met een kop stevige snert van Aart. Bij de Solexvrienden hoeft niemand tevoren in te schrijven. Wil je tevoren wel wat meer informatie hebben, bel dan met Frans via 06-22808708.