Snoeien, scheuren en bemesten in de tuin

Regio – Tuinkriebels, heb jij ze ook al? De temperatuur stijgt en vaste planten beginnen te groeien. Steek de handen uit de mouwen en ga aan de slag met snoeien, scheuren en bemesten. Zo blijft je vaste plantenborder in topconditie.

Snoeien

Vaste planten hebben licht en ruimte nodig om uit te groeien. Daarom is snoeien belangrijk. Doe dit met een schone en scherpe snoei- of heggenschaar. Knip vanaf begin maart, als de kans op vorst verdwenen is, dode plantdelen van wintergroene planten. Snoei varens en grassen, tot ongeveer tien centimeter boven de grond. Lavendel (Lavandula) mag eind maart/begin april tot net boven het oude (kale) hout gesnoeid worden. Deze plant krijgt uitlopers op de groene scheuten.

Scheuren

Maart en april zijn de beste maanden om planten aan te pakken die te groot en breed zijn geworden. Graaf de planten uit en deel ze met de hand, een mes, snoeischaar of spade in stukken. Dit heet scheuren. Plant deze stukken op de gewenste plaats. Het oude, kale hart van de plant gaat op de composthoop of in de groencontainer. Let op dat je vaste planten die in het vroege voorjaar bloeien, zoals longkruid (Pulmonaria), pas na de bloei scheurt. Anders vraagt scheuren teveel energie van deze planten.

Bemesten

Tot slot is het voorjaar dé tijd om te bemesten. Er zijn verschillende soorten organische mest verkrijgbaar. De mineralen die erin zitten zorgen voor sterke vaste planten. Als je snoeit, scheurt en bemest, stralen je vaste planten elk jaar opnieuw in de border. Bladeren en stengels verteren vanzelf en zijn goed voor de bodem. Laat ze daarom als het even kan liggen. Het beste moment om te bemesten is als er regen is voorspeld. Een andere oplossing is om de border direct na het bemesten te begieten. Kijk voor meer informatie over vaste planten op www.perennialpower.nl.

Tekst en foto: iVerde