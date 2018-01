Snelheidscontroles: Vaak (veel) te hard!

Aalsmeer – De afgelopen maanden heeft de Politie meerdere snelheidscontroles uitgevoerd in Aalsmeer en Kudelstaart. Daaruit bleek dat er vaak (veel) te hard wordt gereden in de gemeente. De Politie voert ook komende maanden weer regelmatig verkeerscontroles uit. De controles werden op afgelopen maanden op verschillende wegen en tijden uitgevoerd. Gemiddeld rijdt 6 tot 7% van de automobilisten te hard, bij enkele controles reed meer dan 10% van het aantal automobilisten te hard. Er zijn snelheden van ruim over de 100 kilometer per uur gemeten op wegen waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

Zorgelijk

Burgemeester Jeroen Nobel vindt dit een zorgelijke ontwikkeling: “Te hard rijden in de bebouwde kom leidt tot gevaarlijke situaties en het verhoogt de kans op ongelukken. Het is belangrijk dat automobilisten zicht bewust zijn van hun gedrag op de weg en hun verantwoordelijkheid nemen. Voor zichzelf, hun medepassagiers en de andere weggebruikers. Veiligheid in het verkeer is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Te hard rijden kan het verschil maken tussen leven en dood. Als een automobilist wordt aangereden door een auto die 80 kilometer per uur rijdt, is de kans op een fatale afloop vele malen groter dan wanneer een auto 50 kilometer of minder per uur rijdt. Voor fietsers en voetgangers geldt dit nog sterker.

Helm, gordel en rood licht

Naast controles op snelheid controleert de Politie op het dragen van helm en gordel, rijden door rood licht en rijden onder invloed van alcohol. Allemaal zaken waarmee automobilisten zichzelf en anderen in levensgevaar kunnen brengen.