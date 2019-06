Slotfeest ‘Ik Toon’ met ‘Maakplaats on tour’

Aalsmeer – Op zaterdag 29 juni wordt de maand van de amateurkunst feestelijk afgesloten in De Oude Veiling in de Marktstraat. Een dag vol optredens en workshops voor jong en oud met onder andere ‘De Maakplaats on tour’ waar kinderen kennis maken met workshops omtrent robotica, programmeren en digitale verhalen.



Onder de noemer ‘Ik Toon’ staat dit jaar de maand juni in het teken van de amateurkunst. Door het hele land worden er culturele activiteiten georganiseerd en worden jong en oud uitgedaagd hun kunsten te vertonen. In het laatste weekend van juni vindt de grote slotmanifestatie plaats. Iedereen is uitgenodigd om de amateurkunst te komen vieren en van de vele workshops en optredens te genieten. Het feest duurt van 12.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Optredens en workshops

Geniet van optredens van onder andere Popkoor Sonority, Vrouwen Ensemble Davanti en Dansschool Robert Bogaart. Verder krijgen lokale DJ’s de kans om de kunstzinnige voetjes van het publiek van de vloer te krijgen. Voor wat betreft de workshops staan er onder andere muziek workshops, 3D printen en stop-motion op het programma.

Creativiteit en gezelligheid

Vanuit de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein is De Maakplaats aanwezig. Speciaal voor deze gelegenheid reist de Maakplaats naar Aalsmeer zodat iedereen ook daar kennis kan maken met de uiteenlopende workshops voor kinderen omtrent de ontwikkeling van belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden als computational thinking en probleemoplossend en creatief denken. Zo kan men aan de slag met het bouwen en programmeren van robots, met verhalen tot leven brengen met behulp van het ‘green screen’ of reuze fantasiedieren van karton maken met behulp van de speciale kartonzaag en schroeven. Kortom, een dag vol creativiteit en gezelligheid voor jong en oud die je absoluut niet wilt missen. Meer over de ‘Ik Toon’ maand en over ‘De Maakplaats on tour’ op www.debibliotheekamstelland.nl.