Sloop bankpand in Kudelstaart in volle gang

Kudelstaart – Voor de uitbreiding van de Albert Heijn in winkelcentrum Kudelstaart vindt een aantal sloopwerkzaamheden plaats. Het voormalige pand van de Rabobank wordt op dit moment met de grond gelijk gemaakt.

Om de supermarkt de nodige ruimte te geven om groter te groeien staat nog een verandering op stapel. Na het verdwijnen van het bankpand, gaat namelijk ook de sloopkogel in het onderkomen van de Apotheek. Dit laatste overigens niet voordat een verhuizing heeft plaatsgevonden. De Apotheek gaat zich vestigen in het pand van het Chinese restaurant, dat helaas gaat stoppen.

Noteer, maandag 25 november in de agenda, want dan houdt de Dorpsraad Kudelstaart haar maandelijkse wijkraadvergadering. Onder andere wordt deze avond meer verteld over de verbouwingsplannen van en in het winkelcentrum.

Bron en foto’s: Dorpsraad Kudelstaart