Aalsmeer – Donderdag 15 augustus is tussen 14.00 en 18.00 uur een sloep gestolen vanaf de Pontweg. De boot van het merk Maril 620 is crèmekleurig en de naam is ‘Aloma’.

De sloep heeft een blauw dekzeil, is voorzien van een zwemtrap en is opgesierd met een rand van touw (kabelaring).

De eigenaren hopen natuurlijk dat hun boot snel gevonden wordt en vragen inwoners uit te kijken naar de sloep. Wie tips heeft, de boot ziet varen of ergens heeft zien liggen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.