Kerstbomen slepen voor vijftig cent

Aalsmeer – Af en toe een beetje regen hield de jongens en meiden afgelopen woensdag 10 januari niet van hun ‘werk’ af. Het was de dag van de kerstbomeninzameling en hier viel geld mee te verdienen. Vijftig cent per boom en daar willen de kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart best voor aan het werk.

In alle wijken was in de laatste week van de kerstvakantie de ‘jacht’ op kerstbomen geopend. En, er is flink verzameld, zo bleek uit de stapels in onder andere de J.P. Thijsselaan en op het Drie Kolommenplein.

Al slepend met één of meerdere bomen kwamen de jongens en meiden gelijk vanaf de opening om één uur naar de inzamelpunten. Sommige hadden hun bomen op karretjes gelegd, weer anderen hadden een winkelwagen als vervoermiddel voor de kerstbomen. Deze moet natuurlijk wel terug gebracht worden naar de betreffende winkel, levert tot slot ook vijftig cent op…

In ieder geval gaat de versnipper-machine zeer zeker op volle toeren draaien. Er is hard gewerkt voor verdere vulling van de spaarpotten. Het had overigens ook een hoge stapel gegeven voor de kerstbomenverbranding, maar deze vindt dit jaar opnieuw niet plaats, hoe graag menigeen dit ook zou willen…