IKC Triade wint Tuinbouw Battle 2025

Aalsmeer – IKC Triade uit Aalsmeer is winnaar van de Tuinbouw Battle in de regio Aalsmeer. Bijna 20 leerlingen van groep 8a ontvingen op vrijdag 27 juni de eerste prijs, een echte Tulpenbokaal, uit handen van wethouder Bart Kabout. Volgens de jury hadden deze leerlingen een heel mooi en origineel verslag afgeleverd. De uitreiking vond plaats in de Historische Tuin in Aalsmeer.

Er deden aan deze editie van de Tuinbouw Battle maar liefst vijftien klassen mee van negen basisscholen uit Aalsmeer, Nes aan de Amstel/Amstelveen, Hoofddorp, Kudelstaart, Uithoorn en Mijdrecht, waaronder drie nieuwe scholen. De leerlingen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast het kweken van de tulpen, een verslag te schrijven over het groeiproces van de tulp en de tulpen te verkopen. Een aantal klassen is ook nog op bezoek gaan bij een teler.

LED-verlichting

Alle deelnemende scholen zijn begeleid door vrijwilliger Bart Verhaar, ook wel meester Bart genoemd. Hij heeft – samen met Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer – bepaald welke school de eerste prijs verdiende. “De leerlingen van het IKC Triade hebben een prachtig verslag gemaakt. Ze hebben elke laag op de kar iedere dag apart gemeten zodat ze ook goed konden zien hoe de verschillend de bollen reageerden op de LED-verlichting”, vertelt Verhaar. De leerlingen zijn zelf ook enthousiast over het kweken van de tulpen in de klas. De 11-jarige Katharina vond vooral het verzorgen van de tulpen heel leuk. “Maar ik was ook heel benieuwd welke kleur de tulpen zouden worden, want dat zie je niet aan de bol. We hebben ook in de gaten gehouden bij welke kleur lamp de tulpen het snelste groeien, bij wit of rood licht. Het was volgens mij bij wit”, vertelt ze lachend. Haar klasgenoot Jonas vond het ook het leukste om de tulpen te verzorgen. “Het was leuk om ze water te geven, te meten en in de gaten te houden hoe ze groeiden. Nadat we de tulpen hadden geoogst, hebben we de bloemen en de bollen huis-aan-huis verkocht.”

Schoolkamp

De leerlingen hebben zelf bedacht hoeveel tulpen er in een bos moesten, hoeveel bollen in een zakje en wat de verkoopprijs moest worden. Het resultaat mag er zijn: ze hebben bijna 300 euro met hun zelfgekweekte tulpen verdiend. De leerlingen hadden ook een goede bestemming voor hun opbrengst bedacht, namelijk een extra activiteit op het schoolkamp! Volgens Joëlla Pol, een van de docenten, vonden de leerlingen het een heel leuk project. “We hebben aan de Tuinbouw Battle meegedaan om de kinderen zelf te laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij het telen en verkopen van een product. Het leukste vonden ze verzorgen en meten van de tulpen. Het meest opvallende vonden ze dat de verschillende kleuren licht de groei van de tulpen beïnvloed.”

Historische Tuin

De uitreiking was op de Historische Tuin, waar dit weekend ook het Aalsmeer Flower Festival plaats vindt. De leerlingen gingen als echte pro’s aan de slag op de veilingklok: wie op het juiste moment op de klok drukte, kreeg een mooie bosje bloemen of plantje mee naar huis. Naast het kopen op de klok, was er ook een rondleiding dwars door de Historische Tuin met aansluitend de prijsuitreiking: een mooie tulpenbokaal voor in de klas!

Meedoen? In 2025/2026 starten er nieuwe rondes van deze gratis groene Tuinbouw Battle. Scholen kunnen zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar Raimonda Oudijk via raimonda@greenportaalsmeer.nl. Kijk voor meer informatie op www.greenportaalsmeer.nl.

Op de foto: De leerlingen van IKC Triade met de Tulpenbokaal. Fotocredit: Greenport Aalsmeer.