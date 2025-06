Music in the Air (108): Emily Sofie Meering

Door Rein van der Zee

Uithoorn – Emily Sofie was al jong bezig met muziek, ze leerde gitaar en piano spelen en zingt de sterren van de hemel. Ook schrijft de Uithoornse haar eigen nummers die op Spotify staan. Ze speelt tegenwoordig met andere muzikanten in de Bandbrouwerij (N201) in Aalsmeer.

Wat doet muziek met jou, Emily?

“Muziek is alles voor me, mijn hele leven. Voor mijn gevoel brengt het vrijheid, maar ook verbondenheid tussen mensen die muziek maken. Mijn muziek wil ik graag delen met de wereld, ik schrijf mijn eigen nummers, over de dingen die ik meemaak in mijn naaste omgeving.”

Wanneer begon jij met muziek en ben je door iemand beïnvloed?

“Heb altijd al gezongen. Mijn allereerste optreden was op mijn 7e in het kerstkoor op school, dat was geweldig, mijn ouders waren verrast. Dat was het moment dat ik verliefd werd op het podium, het publiek en het gevoel van optreden. Op mijn 8e heb ik mijn eerste nummer geschreven, in het Nederlands, maar dat ging al snel over op Engels. Toen ik 12 was begeleidde ik mezelf op gitaar en piano, hieruit ontstonden nummers met zelfgeschreven melodieën. Er staan op dit moment drie liedjes op Spotify: ‘Wait for me, Please’, ‘Dear Mom and Dad’ en ‘Change’. Taylor Swift en Billie Eilish zijn mijn grote voorbeelden. Tars Fens een man die mij echt helpt. Zonder Tars was ik niet zo ver gekomen en ook dankzij Martijn Fixparty Kramps word ik geholpen mijn dromen waar te maken.”

Speel je in een band?

“Nee, ik speel solo. Wel ga ik de naar de Bandbrouwerij in de N201, waar ik met allemaal muzikanten mag spelen. Daar ben ik terecht gekomen dankzij Remco van Staveren, die ik ook ken via Tars Fens. Tars vertelde ik over mijn droom en toekomstplannen; hij heeft toen contact gelegd met Martijn, die gaf aan dat we een professionele studio nodig hadden. Vervolgens heeft Tars Sander Jongkind van N201 en Remco van Staveren van Cpunt gebeld, waar ik mag opnemen. In vier uur tijd hebben we mijn eerste drie nummers opgenomen. In de toekomst wil ik ook graag andere stijlen en/of met meer muzikanten spelen.”

Heb je een anekdote?

“Mijn ouders waren ongetrouwd en ik vroeg al 15 jaar lang wanneer ze dat nou gingen doen. Toen op een dag hebben zij mij en mijn broer een vraag voorgesteld; We kunnen een wereldreis maken met ons gezin of we kunnen een goed trouwfeest geven?! Die keuze was voor mij niet moeilijk… vorig jaar zijn zij dus in het huwelijksbootje gestapt. Daar heb ik toen een nummer voor geschreven; ‘Dear Mom and Dad’ heet het, deze gaf ik hun als huwelijkscadeau.”

Heb jij toekomstplannen?

“Ik zit boordevol ambitie, wil zoveel mogelijk spelen/optreden. En van muziek mijn carrière maken. Ik zou ook wel actrice willen worden, maar nu focus ik me op mijn muzikale pad…’’

(Eigen foto).