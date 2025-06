Royal FloraHolland nieuwe hoofdsponsor HV Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de huldiging van Heren 1 van Handbalvereniging Aalsmeer (HvA) donderdag 26 juni in het Raadhuis mocht sponsorvoorzitter Peter Janmaat bekend maken dat Royal FloraHolland de nieuwe hoofdsponsor wordt van de landskampioen. Met de officiële ondertekening van het sponsorcontract op het podium in de burgerzaal is de samenwerking voor in ieder geval drie jaar (met een optie van twee jaar erbij) bevestigd. Vanaf 1 juli aanstaande draagt de landelijk succesvolle handbalvereniging met trots de nieuwe naam: Royal FloraHolland HV Aalsmeer. “Het meeste nieuws kwam deze week uit Den Haag, maar ik mag het leukste nieuws brengen”, aldus Janmaat voor aanvang van de bekendmaking.

Veiling en handbal

Royal FloraHolland vindt het belangrijk om, als werelds grootste platform voor bloemen- en plantenhandel, ook lokaal maatschappelijk betrokken te zijn en noemt dit nieuwe sponsorship een belangrijke mijlpaal voor de organisatie. De sterke verwevenheid van de handbalvereniging met de kwekersgemeenschap maakt deze samenwerking tot een logische en waardevolle stap. De sterke en al oude band tussen de veiling en handbal werd uitgelegd door HvA-voorzitter Mark van der Ban. “In de jaren zestig werd overgegaan van veldhandbal naar zaalhandbal. Er waren nog nauwelijks sporthallen, maar Aalsmeer had de veilingzaal in Bloemenlust. Aalsmeer was een van de eerste verenigingen in Nederland die binnen kon handballen. De sponsoring nu door Royal FloraHolland is dus een beetje thuiskomen en maakt ons heel erg trots.”

Raakvlakken

Pieter Bootsma, CEO van Royal FloraHolland: “Wij zijn trots op deze samenwerking met een vereniging die zo’n belangrijke rol speelt in Aalsmeer en omstreken. We vonden het belangrijk om met een club te gaan werken waar veel raakvlakken zijn en dat is met HV Aalsmeer uitstekend gelukt. De internationale faam van Nederland op het gebied van bloemen en planten is voor een belangrijk deel ook te danken aan de mensen uit deze regio en deze vereniging. Met dit sponsorship willen we de trots en verbinding met de sierteelt die de mensen in de omgeving van Aalsmeer laten zien bekrachtigen. En, als we toch sponsoren, dan maar gelijk de beste.” Zowel Bootsma als Janmaat en Van der Ban prezen de rol van bemiddelen door burgemeester Gido Oude Kotte. “De burgemeester wist ons te overtuigen dat investeren in zo’n succesvolle vereniging een goede investering is”, aldus Bootsma. Oude Kotte: “Deze samenwerking draagt bij aan de versterking van de sociale cohesie in de regio.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: Ondertekening sponsortcontract door Pieter Bootsma, CEO van Royal FloraHolland (links) en Mark van der Ban, voorzitter HV Aalsmeer. Op de achtergrond de dubbel-kampioenen Heren 1.

Cadeau van de gemeente voor de handbalkampioenen. Een barbecue-cheque van 2.500 euro voor de hele vereniging.

De handbalkampioenen voor het Raadhuis met burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Bart Kabout van Sport, Pieter Bootsma van Royal FloraHolland en Mark van der Ban, voorzitter HV Aalsmeer.

Trots worden de beker en schaal door de dubbelkampioenen van HV Aalsmeer geshowd.