Kriebelbeestjes centraal bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Volgende week zondag 6 juli organiseert kinderboerderij Boerenvreugd ‘het Kriebelpad’. Kriebelbeestjes staan centraal tijdens deze activiteit. Volg het pad over het boerderijterrein, door de weides en door de speeltuin en ontdek heel veel kriebelbeestjes. Knutsel een fleurige libelle, laat een vlinder of spin als glittertattoo op je arm zetten of speel het ‘wie woont waar’ spel. De Lyme vereniging komt naar Boerenvreugd om informatie te geven over de teek, een kriebelbeestje dat je liever niet tegenkomt.

Imker Dominique zorgt voor de bijen op kinderboerderij Boerenvreugd. Zij kan hier heel veel over vertellen en hopelijk is er voldoende honing zodat ze het honing slingeren kan demonstreren. Uiteraard kan er ook een lekker potje honing gekocht worden. Bij het determineren van grond gaan de kinderen op zoek naar diertjes die in en op de grond leven, zoals wormen, pissebedden, slakken en oorwurmen. Voor de bezoekertjes die trek krijgen van de activiteiten is er een spinnenrag traktatie.

De activiteiten zijn van 11.00 tot 15.00 uur op het boerderijterrein aan de Beethovenlaan 118. Voor de glittertattoos wordt een kleine vergoeding van 3 euro gevraagd. Deelname aan de overige activiteiten is gratis, maar zoals altijd kunnen bezoekers als zij dat willen een donatie doen via de QR-codes op de boerderij of cash bij varken Beer. Boerenvreugd is in het weekend open van 10.00 tot 16.30 uur.