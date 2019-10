Scouting Tiflo huis aan huis met plantenbakken

Aalsmeer – Het is een traditie: de jaarlijkse plantenbakkenactie van scoutingvereniging Tiflo uit Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 19 oktober gaan alle leden van de groep langs de deur met een plantenbak met een moderne uitstraling. Ook dit jaar speelt Tiflo in op de wensen van deze tijd, dus nog meer reden om een plantenbakje te kopen.

De plantjes worden door de oudere leden en leiding van de Tiflo zelf opgepot. De verkoop wordt gedaan door alle leden met behulp van een aantal ouders. Zaterdag 19 oktober begint om 9.30 uur op verschillende punten in Aalsmeer en Kudelstaart de verkoop. De prijs van het plantenbakje is dit jaar 4 euro. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal en ten behoeve van activiteiten van de Tiflo.

Kramen op pleinen

Niet in de gelegenheid om thuis te blijven? Tiflo gaat ook kramen inrichten op het Praamplein en Poldermeesterplein in Aalsmeer en bij het winkelcentrum in Kudelstaart. Interesse in scouting? Kijk dan op www.tiflo.nl.