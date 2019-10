Schrijversparade met Marlien Smit

Aalsmeer – De Schrijversparade op zaterdag 2 november in de bibliotheek heeft voor iedereen die van lezen en schrijven houdt een zeer verleidelijk programma samengesteld. Het publiek jong en oud is vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom. Op zeepkisten kunnen schrijvers en dichters voorlezen uit eigen werk, wie zelf ambitie heeft om ooit een boek te schrijven krijgt nu dé kans om met ervaringsdeskundigen te praten in één van de gezellige hoekjes van de bieb.

Er worden documentaires vertoond, voor kinderen is er een speciaal programma. Sing-a-song writer Saskia Veenswijk schreef veel van haar teksten zelf, dat laat zij horen maar geeft ook een workshop. Wie achter het geheim van zelf maken van gedichten wil komen krijgt daar alle kansen toe. De aanschuiftafel is voor deze speciale dag in de Bieb waar Tobias Rothe en Sander Bosman vertellen over hun kunst. En er is een schrijverspanel geleid door Peter Maarsen waar schrijvers over hun boeken vertellen.

Eerst denken dan redden

Eén van de panelleden is Marlien Smit, paardensportjournalist. “Ik kwam op mijn pad Harko Kwakernaat tegen, een zeer ervaren brandweerman. Wij kregen het over brandveiligheid in stallen en zijn verhaal en het onderwerp was zo interessant dat ik een dag met hem op stap ben gegaan. Tijdens ons contact werd wel duidelijk dat hij zijn kennis en ervaringen – hoe hij paarden uit noodsituatie heeft gered – op papier wilde hebben. Zijn verhalen waren te mooi om die zomaar op de plank te laten liggen. Ik zag daar wel een boek in en ben die uitdaging aangegaan.

Na een paar maanden intensief kennis vergaren ben ik de tekst gaan schrijven. Het boek zelf uitgeven werd voor mij een mooi nieuw avontuur. Ik kreeg naast het schrijven met van alles te maken waar ik bij aanvang geen notie van had. Prijsbepaling, aanvragen ISBN nummer, lay-out, copyright, wat voor soort papier, enz. Reuze leerzaam allemaal.”

‘Eerst denken dan redden’ is een boek geworden met vele tips em boeiende praktijkverhalen die niet alleen nuttig zijn voor paardenliefhebbers. Daarnaast had Marlien het geluk dat zij kon beschikken over foto’s uit het archief van de in 2018 overleden Ron Swart – een 112 fotograaf. “Dat zijn geweldige foto’s.” Daarnaast is Marlien zelf ook een zeer verdienstelijk fotograaf, zodat het boek vele fraaie illustraties kent.

De ommezwaai

Jarenlang heeft Marlien Smit gewerkt in het bedrijfsleven, reisde veel voor haar werk, maakte tijden waardoor er maar weinig tijd over bleef voor haar grote liefde: Paarden. Al vanaf kind was zij tussen de paarden te vinden. Er kwam een moment in haar leven dat zij een omslag heeft gemaakt, haar drukke leven achter zich liet en is gaan schrijven over paardensport en fokkerij. Zo leerde zij ook tienvoudig wereldkampioen vierspan rijden IJsbrand Chardon kennen en hij was het die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Niets dan lof heeft hij voor het boek. “Dit boek had jaren eerder geschreven moeten worden. Ik heb het in één adem uitgelezen.”

De belangstelling vanuit het onderwijs, dierenartsen, brandweer en particulieren voor Eerst denken dan redden is zo groot dat een tweede druk op komst is. Voor meer informatie zie: www.paardenredden.nl

Janna van Zon

Marlies Smit. Foto: Petra van Dijk.