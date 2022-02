Schoonmaakactie SPIE op Westeinder: Help je mee?

Aalsmeer Het is nog niet echt winter geweest, maar het is er wel bijna tijd voor: SPIE is met de voorbereidingen gestart. Er zijn niet alleen feesten in juni (Juniorrace) en september (Pramenrace), maar hopelijk kan ook de feestavond in maart (in aangepaste vorm) doorgang vinden.

SPIE start het Pramenvaarseizoen met een nuttige actie op zaterdag 12 maart. Nederland schoon! Vroeger was het een vanzelfsprekendheid dat je alle rommel weer mee naar huis nam. Helaas is het tegenwoordig schering en inslag dat er rommel overboord gegooid wordt. Hierdoor ligt er veel zwerfafval in het mooie plassengebied van Aalsmeer. Daarom hoopt SPIE dit jaar weer de jaarlijkse Westeinderschoonmaakactie te kunnen organiseren met steun van NL Doet. Elk jaar wordt er weer veel afval gevonden en opgeruimd.

Boten en vrijwilligers gezocht

Met vele handen kan een boel werk verzet worden. SPIE zoekt naast vrijwilligers ook meer boten. Een vlet, praam of werkschip, want de boot moet tegen een stootje kunnen en vies mogen worden. Er zijn nu nog circa 5 weken om binnen je kennissen-, vrienden- en familiekring een boot te vinden, die voorzien is van bemanning (2 à 3) en ook nog enkele vrijwilligers mee kan nemen. Deze dag zal naast veel gezelligheid ook veel voldoening geven. Help (ook) mee! Aanmelden voor de schoonmaakactie kan via: www.NLdoet.nl/activiteit/westeinderschoonmaakactie