Schoolvoetbal door onweer stil gelegd

Aalsmeer – Woensdagmiddag 19 juni is het scholenvoetbaltoernooi voor de groepen 3 en 4 gespeeld bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Het toernooi is prima verlopen. Fanatieke jongens en meiden, aangemoedigd door klasgenootjes, ouders en begeleiders en goed weer. Er vielen slechts enkele druppels regen en de zon liet zich heel regelmatig zien.

Na de reguliere wedstrijden vonden direct de finales plaats. Voor scouts, die nog talenten zoeken, is het een aanrader om naar de Zuidooster, de Antoniusschool en de Jozefschool te gaan. De teams van deze drie scholen hebben goed gescoord en wisten de meeste podiumplaatsen te veroveren. Maar ondanks de roem en het applaus zijn natuurlijk het spel, de samenwerking en de gezelligheid het belangrijkst. Allemaal kampioenen dus!

Jongens groep 3: 1. Jozefschool 1; 2. Triade Zuid 1 en 3. Oosteinder 4.

Meisjes groep 3: 1. OBS Zuidooster; 2. Antoniusschool 3 en 3. Antoniusschool 1.

Jongens groep 4: 1. OBS Zuidooster; 2. Samen Een en 3. Oosteinder 1.

Meisjes groep 4: 1. Antoniusschool; 2. Jozefschool en 3. OBS Kudelstaart.

Programma gestaakt

Aan het begin van de avond werd het vijf dagen durende schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 tot en met 8 voortgezet. Niets is veranderlijker dan het weer zo bleek. Onweer en regen waren voorspelt en kwamen ook uit de lucht vallen en niet zo’n beetje ook. De organisatie heeft de wedstrijden moeten onderbreken vanwege het onweer en nadat deze overgetrokken was, leek het of de wedstrijden hervat konden worden. Toen het opnieuw flink begon te regenen is besloten het programma te staken.

Wedstrijden inhalen

De niet gespeelde wedstrijden worden vandaag, donderdag 20 juni, ingehaald. De afgelaste wedstrijden van de groepen 5 en 6 worden op extra velden gespeeld vanaf 18.00 uur. De afgelaste wedstrijden van de groepen 7 en 8 zijn gepland na afloop van het donderdagprogramma en starten om 19.00 uur.

Vrijdag finales

Vrijdag 21 juni worden de finales gespeeld vanaf 18.30 uur. Natuurlijk hopen alle finalisten op veel (eigen) publiek ter aanmoediging. Kom wel op de fiets, de parkeergelegenheid van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan is beperkt.

Foto: Ruim 600 kinderen moesten woensdag begin van de avond van de voetbalvelden af bij FC Aalsmeer. Dit vanwege het naderende onweer en de hevige regenbuien. Foto: VTF – Laurens Niezen