Schipholfonds doneert € 31.897,- aan UWTC

Uithoorn – Het Schipholfonds heeft maandag jl. een bedrag van € 31.897,- gedoneerd aan Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC) in Uithoorn voor de startheuvel van de nieuwe BMX-baan. Floris Vels, bestuurslid van het Schipholfonds, overhandigde de cheque tijdens de feestelijke en sportieve opening van de BMX-baan aan Olaf van der Wijngaard, voorzitter afdeling BMX.

Floris Vels: “Deze gloednieuwe BMX-baan is met vereende krachten tot stand gekomen, nadat de club moest verhuizen vanwege woningbouw. De baan is geschikt voor zowel nationale als internationale wedstrijden en zal daarnaast natuurlijk ook intensief worden gebruikt door de ruim 150 BMX-leden. BMX is een groeiende sport en het Schipholfonds geeft graag een donatie voor het belangrijkste deel van de baan, de startheuvel.”

Sportief bewegen

Doel van het Schipholfonds is om in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage te leveren om sportief bewegen te stimuleren.

Naast algemene donaties steunt het fonds grote initiatieven door middel van een donatie die echt het verschil kan maken. De donatie aan UWTC is zo’n grote donatie.

Betrokkenheid

Het fonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Het fonds ontvangt hiervoor jaarlijks een schenking van de luchthaven.