Schermer Daniël Giacon bereikt hoofdtoernooi

Aalsmeer – Afgelopen weekend vond de eerste Wereldbeker floretschermen van het seizoen plaats in Bonn (Duitsland). Dit is een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen en de hele wereldtop was aanwezig.

Op vrijdag werden de voorrondes gespeeld. Daniël Giacon van Scherm Centrum Amsterdam (SCA) liet punten liggen in de poulefase waardoor hij geen vrijstelling voor de voorrondes had. Hij wist vervolgens drie eliminaties op rij te winnen (15-7, 15-6 en 15-7) en plaatste zich daarmee als enige Nederlander voor het hoofdtoernooi op zaterdag.

Op zaterdag trad de Aalsmeerder aan tegen Gerek Meinhardt uit de USA. De Amerikaan liet zijn klasse zien en won met 15-5 van de 18-jarige Daniël. Uiteindelijk won Meinhardt zilver in Bonn en bereikte Giacon de 62e plaats. Hiermee staat Daniël nu op de 57e plaats op de Wereldranglijst.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat een Nederlander het hoofdtoernooi van de Wereldbeker in Bonn bereikte. Voor Daniël, die nog junior is, was dit de tweede maal dat hij de Top 64 op een senioren Wereldbeker behaalde. In 2018 bereikte hij in Parijs de 32e plaats na een stunt tegen de Amerikaan Massialas.

Daniël is op zoek naar sponsors die hem willen helpen bij zijn ontwikkeling. Informatie over sponsoring van Daniël is te vinden op www.danielgiacon.nl