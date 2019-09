Schaatsseizoen van start bij STG VZOD

Kudelstaart – Afgelopen dinsdag was al weer de een na laatste keer dit seizoen dat er op de Skeelerbaan in Kudelstaart werd geskeelerd door de jeugd van de Schaatstrainingsgroep VZOD onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Dit jaar zijn de jeugd en de volwassenen, die trainen op de dinsdag, alsmede de trainers zelf in een mooi VZOD skeelershirt gestoken.

Het was een warme zomer met vele mooie skeeleravonden en er wordt al weer uitgekeken naar volgend voorjaar.

Maar eerst start op zaterdag 28 september aanstaande het schaatsseizoen! Er zijn nog enkelen plaatsen vrij tijdens het familie-uur op zaterdagmiddag (van 16.40 tot 17.50 uur) voor zowel kinderen als volwassenen.

Kijk voor meer informatie en opgave op: www.stgvzod.nl of neem contact op met secretaris Jeroen Buskermolen via secretaris@stgvzod.nl.