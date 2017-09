Schaatsles voor jong en oud bij VZOD

Kudelstaart – Het nieuwe schaatsseizoen staat op het punt van beginnen. Wie weet dit jaar weer eens een echte winter met natuurijs. Het is dan wel zo handig als u de schaatstechniek onder de knie hebt of op peil houdt. Wilt u ook dat uw kinderen spelenderwijs leren schaatsen of wilt u uw eigen schaatstechniek verbeteren of gewoon eens ervaren hoe het is om op kunstijs te schaatsen?

Iedereen is van harte welkom om dit een keer uit te proberen. Zaterdag 7 oktober biedt schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart zowel jong als oud de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis schaatsclinic op het prachtige ijs van de IJsbaan Haarlem. De jongste jeugd krijgt dan een leuke training op de overdekte binnenbaan, de oudere jeugd en volwassenen op de overdekte 400 meter buitenbaan. Deze clinic vindt plaats van 15.00 tot 16.00 uur tijdens het publieksuur.

Aansluitend is er de mogelijkheid om te zien hoe het er aan toegaat op het schaatstrainingsuur dat wekelijks in de wintermaanden door VZOD wordt verzorgd.

Maak gebruik van deze mogelijkheid om kennis te maken met het schaatsen op de baan, er gaat een wereld voor u open! Het enige dat u hoeft te doen is een e-mail te sturen naar voorzitter@stgvzod.nl om u en/of uw kinderen aan te melden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen voor meer informatie over deze gratis clinic op zaterdag 7 oktober!