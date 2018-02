Schaatsbaan in de maak op skeelerbaan!

Kudelstaart – Het wordt kouder deze week, de temperatuur gaat dalen en dat geeft echt niet alleen spanning bij ijsverenigingen in de Friese steden. In heel Nederland gaan ogen stralen, want kunnen schaatsen op natuurijs is best al weer wat jaartjes geleden. Door de weermannen is al aangekondigd dat schaatsen op sloten en meren zo goed als zeker niet gaat lukken, daarvoor gaat het niet te hard en niet te lang vriezen.

Maar, schaatsen op ondergespoten velden of banen heeft wel een grote kans tot slagen. En dan is er goed nieuws te melden vanuit Kudelstaart. De ‘rayonhoofden’ zijn bijeen gekomen en gaan de komende dagen en nachten proberen de skeelerbaan aan de Wim Kandreef om te toveren in een mooie ijsbaan.

Een groep vrijwilligers is maandagavond 5 februari begonnen met deze klus en afgesproken is dat de heren en dames elkaar dag en nacht afwisselen om binnenkomt schaatsliefhebbers uit te kunnen nodigen om een ‘rondje’ te komen maken. Hopelijk gaat het lukken. Geweldig. Succes met dit leuke en graag gewilde initiatief!

Foto: www.kicksfotos.nl