Samenwerking ‘groen en rood’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdagavond 11 oktober zal er een baanbrekende gebeurtenis plaatsvinden in Aalsmeer: De spectaculaire lancering van een ambitieuze samenwerking tussen de groene en rode krachten die Aalsmeer nodig heeft. Deze historische samenwerking begint als een krachtige aanloop naar de nationale verkiezingen in november, maar belooft ook daarna de gemeentelijke politiek te beïnvloeden. Dit opwindende initiatief begint bij de verenigde krachten van GroenLinks en de PvdA, maar het is allesbehalve beperkt tot deze partijen. De fracties nodigen iedereen die gelooft in een groen-linkse toekomst van harte uit om zich te laten horen en mee te doen aan deze beweging.

Alle geïnteresseerden, nieuwsgierigen, leden van groen-rode partijen, maar ook leden van andere politieke stromingen, organisaties en sociale bewegingen worden opgeroepen om zich op woensdagavond 11 oktober om 20.00 uur te verzamelen in Bacchus aan de Gerberastraat. De samenkomst is om ideeën uit te wisselen over mogelijke samenwerkingen en een eerste gezamenlijke campagne vorm te geven voor de landelijke verkiezingen op 22 november. Tijdens deze bijeenkomst zullen de fracties niet alleen streven naar samenwerking, maar ook diepgaande discussies voeren over cruciale onderwerpen, zoals het waarborgen van bestaanszekerheid in Aalsmeer, lokale volkshuisvesting (hoe dit op innovatieve wijze invullen) en hoe alle inwoners betrekken bij duurzaamheid en de energietransitie?

Samen willen de fracties een krachtig front vormen om de reële uitdagingen in de samenleving aan te pakken. Dit zal uiteindelijk leiden tot concrete maatregelen op gemeentelijk niveau, die het leven van de inwoners van Aalsmeer verbeteren op een nieuwe, groene en eerlijke manier. Een toekomst voor iedereen, van jong tot oud, en voor de volgende generaties.

Iedereen is woensdag 11 oktober welkom in Bacchus. De zaal opent om 19.30 uur en koffie en thee staan klaar. “Laten we samen bouwen aan een stralende toekomst voor Aalsmeer”, aldus GroenLinks en PvdA in de uitnodiging.