Reddingsbrigade houdt toezicht bij zwemlocaties

Aalsmeer – Vrijdag 11 juli hebben de gemeente Aalsmeer en Reddingsbrigade Amstelveen een 5-jarige overeenkomst getekend voor toezicht bij de zwemlocaties. Na de succesvolle pilot van afgelopen jaar wordt de samenwerking de komende jaren gecontinueerd. Lifeguards van de Reddingsbrigade zijn in de zomervakantie actief op vrijdag, zaterdag en zondag. De samenwerking is een directe uitwerking van de aanbevelingen uit een onderzoek van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ).

Risicoanalyse

De gemeente Aalsmeer kent twee officiële zwemlocaties: het Surfeiland (Vrouwentroost) in Aalsmeer en de Herenweg (Loswal) in Kudelstaart. NIVZ heeft in 2023 in opdracht van de gemeente een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd voor deze zwemlocaties. Het risicoprofiel voor Vrouwentroost bleek gemiddeld en voor de Herenweg laag. Veel zaken die van belang zijn voor de zwemveiligheid zijn al goed geregeld, zo zijn beide locaties goed bereikbaar voor de hulpdiensten.

Toch waren er ook verbeterpunten, waaronder het risicogericht toezicht op drukke dagen. Daarnaast is er vanuit de Omgevingswet de verplichting voor gemeenten om actief zorg te dragen voor een veilige leefomgeving, waaronder recreatief zwemwater.

Unieke samenwerking

Het professionele toezicht is in de overeenkomst tussen de gemeente en Reddingsbrigade Amstelveen geregeld. Het is een unieke samenwerking voor een binnenwater. “Het gaat om een structurele inzet die gericht is op preventie, snelle hulpverlening en het vergroten van het veiligheidsgevoel bij bezoekers. Om hopelijk het aantal verdrinkingen in binnenwater terug te brengen”, licht Sven van den Goorbergh van de Reddingsbrigade Nederland toe.

Veiligheid

Locoburgemeester Bart Kabout sluit zich bij deze woorden aan: “Veiligheid is natuurlijk een groot thema in onze waterrijke gemeente. Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van de zwemveiligheid op de zwemlocaties in Aalsmeer en Kudelstaart.” Arend Rietveld van de Reddingsbrigade Amstelveen vult aan: “We zijn trots dat we als brigade onze expertise kunnen inzetten om bij te dragen aan de veiligheid op en om het water in Aalsmeer. Onze opgeleide vrijwilligers zijn te herkennen aan hun rood/gele kleding en hebben een post bij de Wind Surf Club Aalsmeer op het Surfeiland.”

Foto: Locoburgemeester Bart Kabout en Arend Rietveld van de Reddingsbrigade Amstelveen tekenen op het Surfeiland de 5-jarige overeenkomst. Foto’s: www.kicksfotos.nl