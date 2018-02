Samen opruimen in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op zondagmiddag 11 maart om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur naar het Amsterdamse Bos, waar alles uit de winterslaap komt. Ook het egeltje. Maar wat ligt daar? Allemaal blikjes en plastic zakjes.

Kom samen het Bos opruimen. Met touwtjes worden blikjes en andere rotzooi vast gemaakt aan een wakker-wordt-stok. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders/begeleiders.

Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

Aanmelden via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 en iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.