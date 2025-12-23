Regio – De inzamelingsactie van Douwe Egberts-waardepunten door de Lions Clubs Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis en Abcoude-Baambrugge is halverwege. Al veel mensen hebben meegedaan, maar er is nog volop ruimte om samen nóg meer te betekenen voor een ander.

Voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank is een kop koffie geen vanzelfsprekendheid. Met ingezamelde DE-punten worden pakken koffie geschonken aan de lokale Voedselbank, zodat ook zij kunnen genieten van een warm moment van rust en aandacht.

Vorig jaar leverde deze actie 1.208 pakken koffie op. Met de decembermaand als maand van naastenliefde en omzien naar elkaar roepen de Lions Clubs iedereen op om mee te doen en een bakkie geluk te gunnen. DE-punten kunnen de hele maand december worden ingeleverd bij de inzamelpunten in de regio.

Samen een bakkie geluk delen. Foto: aangeleverd.