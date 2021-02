Samen aan de slag met Eén tegen Eenzaamheid

De Ronde Venen – CDA De Ronde Venen wil dat alle initiatieven op het gebied van bestrijding van eenzaamheid samen worden gebracht. Dit kan door aan de slag te gaan met het programma Eén tegen Eenzaamheid. Volgens CDA raadslid Ria de Korte-Verhoef is de urgentie in coronatijd zeer groot en daarom is het nodig dat meer dan nu wordt gedaan aan eenzaamheid bij jong en oud en dat ideeën bij elkaar gebracht worden.

“We herkennen eenzaamheid misschien allemaal wel een af en toe, nu zovelen van ons in deze coronatijd thuis moeten blijven. Maar we weten ook dat mensen, die langdurig eenzaam zijn, sterk verminderde kwaliteit van leven ervaren en eerder sterven. Aan eenzaamheid kan veel gedaan worden. Er wordt in De Ronde Venen al veel gedaan. Velen zoeken iemand op om een ommetje te maken of sturen een extra kaartje aan mensen waarvan zij vermoeden dat zij eenzaam zijn. Tympaan-De Baat belt bijv. veel mensen op en er zijn telefooncirkels”. Maar volgens het CDA is er meer mogelijk en veel goede tips staan in het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid.

We kunnen dan, net zoals bij dementievriendelijke gemeente, samen met veel organisaties optrekken. Meer gebruik maken van bestaande ideeën en elkaars ideeën. Daarin kan Tympaan-De Baat de regie houden om dit bij elkaar te brengen. Ook riep Ria de Korte-Verhoef de wethouder op om in lokale kranten meer bekend te maken over wat er mogelijk is tegen eenzaamheid, ook in coronatijd. We kunnen echt veel meer dan nu doen als we het samen doen. Daarom heeft het CDA het initiatief genomen om een motie in te dienen waarin het college opdracht krijgt om samen met Tympaan-De Baat aan te sluiten bij het programma Eén tegen Eenzaamheid. Deze motie werd medeondertekend door PvdA/GL en RVB. Zie voor meer info eentegeneenzaamheid.nl. Iemand een kaartje of bloemetje sturen in de straat, daar kunt u zelf vandaag al mee beginnen.