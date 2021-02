Sabrina Kooijman terug bij De Vinken als nieuwe hoofdtrainer

Vinkeveen – Na ruim vijftien jaar keert Sabrina Kooijman terug op de korfbalvelden bij De Vinken. Onlangs tekende Sabrina het contract waarin is vastgesteld dat zij vanaf komend seizoen de hoofdmacht van De Vinken onder haar hoede krijgt als trainer-coach. Met haar krijgt De Vinken opnieuw een gedreven korfbalster aan het hoofd van de selectie.

Als opvolgster van haar illustere voorgangers, de Vinkenpersoonlijkheden Dirk van der Vliet (2016 – 2020) en Johan Kroon (2020-2021), is Sabrina eveneens positief begiftigd met het Vinkenvirus. Eind jaren ’80 kwam zij als pupil in de Vinkenjeugd. Binnen enkele jaren bereikte ze zelf het vlaggenschip en speelde daarin 229 wedstrijden, waarbij zij goed was voor 140 doelpunten. Intussen was Sabrina ook actief als kaderlid. Haar inzet als jeugdtrainster, medeorganisator van onder meer de pupillenweek, het schoolkorfbal en diverse andere nevenactiviteiten leverden haar in 2003 de titel vrijwilligster van het jaar op.

In 2005 verruilde Sabrina De Vinken voor het Kamerikse SDO, waarmee zij diverse kampioenschappen behaalde en promotie naar de hoofdklasse. De laatste jaren legt zij zich toe op het trainen en coachen. Na enkele jaren bij het Kockengse ESDO wordt met ingang van het korfbalseizoen 2021-2022 het eerste van De Vinken haar nieuwe uitdaging.