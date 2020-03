RVB VRAAGT AANDACHT VOOR LOKALE ONDERNEMERS

Net als iedereen maakt Ronde Venen Belang zich zorgen om de uitbraak van het corona-virus en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Natuurlijk staat de gezondheid voorop, maar helaas worden de economische gevolgen lokaal steeds meer zichtbaar.

Ronde Venen Belang ziet dat ondernemers in de gemeente steeds meer last krijgen van de gevolgen van de corona crisis. Straten zijn leeg, waardoor winkels – met uitzondering van de supermarkten – hun omzet enorm zien dalen. Veel ZZP-ers zien opdrachten wegvallen. De kosten lopen door waardoor velen ongewild in problemen kunnen komen. Ronde Venen Belang ziet gelukkig ook dat veel ondernemers creatief zijn en door het verleggen van activiteiten omzet proberen te redden. Maar dat is niet mogelijk voor alle ondernemers. De Rijksoverheid heeft veel maatregelen aangekondigd om de ondernemers te helpen.



Belasting

Ronde Venen Belang is dan ook blij dat ook de gemeente de inning van gemeentelijke belastingen voor drie maanden opschort. Minder blij is Ronde Venen Belang met het feit dat de ondernemer dit zelf moet aanvragen. En dat terwijl zijn hoofd er niet naar staat. Ronde Venen Belang heeft de gemeente gewezen op de mogelijkheid om zelf de inning op te schorten. Dat is een eenvoudige manier zonder veel administratieve rompslomp. Ook voor ZZP-ers zijn er mogelijkheden om bijzondere bijstand aan te vragen en zij worden opgeroepen naar de gemeentelijke website te gaan.

Maar volgens Ronde Venen Belang kan er meer. Als je wat wil aanschaffen, probeer dat dan te doen bij de lokale winkelier in plaats van online te kopen. En wij willen aan de verhuurders de oproep doen: wees ten aanzien van de inning van de huur coulant naar de winkeliers. Het is in ons aller belang dat zij het hoofd boven water houden.