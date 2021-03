RTV Ronde Venen zendt interactieve pubquiz en proeverij uit

De Ronde Venen – Op vrijdag 19 maart stelt RTV Ronde Venen de kennis van inwoners over onze gemeente flink op de proef met de interactieve pubquiz én proeverij “ProefRonde”. Het programma wordt gepresenteerd door Tijmen Molenaar en Patricia Lips. Aan de hand van 40 vragen over uitsluitend lokale onderwerpen zoals sport, politiek, geschiedenis, muziek, media, televisie en meer – waarbij alle kernen aan bod zullen komen – kunnen kijkers thuis testen hoeveel ze weten over De Ronde Venen. De quiz wordt afgewisseld met een interactieve proeverij met lokale ondernemers en producten. Zo kunnen de kijkers naast het spelen van de pubquiz ook nog genieten van de proeverij waar over producten zoals kaas, worst, noten, wijn en bier iets wordt verteld door ondernemers uit Vinkeveen. Kijkers kunnen thuis zelf mee proeven met hun eigen producten. Deze producten zijn natuurlijk ook te koop bij de lokale ondernemers. Dit past goed in de gedachte van “Koop Lokaal”.

Leuk

RTV Ronde Venen wil zo op een leuke en ontspannen wijze de kijker betrekken bij de lokale omgeving en op een speelse manier wat kennis bij brengen over zijn/haar directe leefomgeving. De omroep wil hiermee in deze tijd, waar weinig ruimte is voor ontmoetingen, een stukje entertainment bij de mensen thuisbrengen. Als muzikaal intermezzo zal er muziek te horen zijn van BRV’er (Bekende Ronde Vener) Tino Martin.

Proefronde is te zien op vrijdagavond 19 maart om 20.30 uur op RTV Ronde Venen en zal daarna herhaald worden en terug te vinden zijn op internet. RTV Ronde Venen is te vinden op de volgende kanalen: Ziggo kanaal 36 voor Abcoude en Baambrugge en kanaal 41 voor de andere kernen. Voor KPN en overige providers kanaal 1368. Ook kunt u via onze website www.rtvrondevenen.nl live meekijken of de uitzending terugzien.