Rotaryclub Vinkeveen Abcoude ondersteunt lokale Repaircafé’s

De Ronde Venen – Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude heeft recentelijk aan drie Repaircafés in De Ronde Venen € 250,– gedoneerd: Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge. Met deze schenking van in totaal € 750,– wil de Rotary de lokale Repaircafés ondersteunen om duurzame oplossingen te bieden voor kapotte apparaten, elektronica en kleding. Door reparaties aan te bieden in plaats van deze artikelen weg te gooien, helpen de Repaircafés niet alleen het milieu, maar dragen ze ook bij aan de vermindering van afval en de bevordering van hergebruik.

De Repaircafés, die volledig draaien op vrijwilligers, zijn onderdeel van stichting Samens een organisatie die verbinden en versterken van mensen in de samenleving als doel heeft. Ze spelen een belangrijke rol in de regio door mensen samen te brengen en te helpen met het repareren van diverse huishoudelijke artikelen en kleding.

“Het eerste Repaircafé is opgericht in Mijdrecht, inmiddels twaalf jaar geleden”, aldus Annemarie Keja, sociaal-cultureel werker bij stichting Samens. Inmiddels zijn er vijf in De Ronde Venen. “De laatste – in De Hoef – is opgericht in 2024. Wij zijn er trots op om deze waardevolle initiatieven in onze gemeenschap te ondersteunen. De Repaircafés spelen een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame praktijken en dragen bij aan een circulaire economie.”

De donaties zullen worden gebruikt voor het onderhoud en de aanschaf van gereedschap en andere activiteiten die bijdragen aan een samenleving met minder afval. Deze initiatieven sluiten goed aan bij een van de aandachtsgebieden van Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude, die gericht is op het bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van het klimaat. Door samenwerkingen aan te gaan met lokale initiatieven draagt de club bij aan een groenere en meer verbonden samenleving.

Meer weten? www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Op de foto: Ondersteuning voor Repaircafés dankzij de Rotary. Foto is aangeleverd.