Rotary organiseert swingend benefietconcert!

De Ronde Venen – Op paasmiddag, 4 april organiseerde Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude samen met Music Stages een benefiet streamconcert African Vibes. Na een welkomstwoord van de voorzitter van onze Rotaryclub begon het concert met een strijktrio van Ludwig van Beethoven, vol overgave gespeeld door Nienke van Rijn (viool), Michael Gieler (altviool) en Nusia McKenna (cello).

Daarna volgde de wereldpremière Dutch Camels van componist Maarten Ornstein. Het was een samenspel van de klassieke musici met Rob Dirksen (contrabas), Thomas Bekhuis (gitaar), Terence Samson (slagwerk) en Berima Amo (trompet). Het concert werd afgesloten met zes Afrikaanse liederen, gecomponeerd en vertolkt door Berima Amo. De getalenteerde Ghanees liet ons swingen met zijn zang en trompetspel. Het was een concert om niet te vergeten! Gelukkig blijft het concert nog een poosje online staan, zodat het nog kan worden bekeken.

Ook de doneerknop blijft in werking. Er is dus nog gelegenheid te doneren. Uw gift gaat naar de mede-organisator van het concert Music Stages www.musicstages.nl en naar ons waterproject in Kenia (Wajir): www.wajir.org

Voor meer informatie www.rotary.nl/vinkeveenabcoude