Rondje cultuur voor Westplas- en Groenstrook-leerlingen

Aalsmeer – Het is 12 november. Buiten giet het. Uit De Oude Veiling klinken beukende beats. Wie door het raam kijkt ziet de leerlingen van de Westplas Mavo en de Groenstrook keihard schrijven tijdens de workshop rap. Iets verder beelden leerlingen de gekste situaties uit bij de workshop theatersport. In de bibliotheek programmeren leerlingen hun eigen robots, zodat deze een opdracht uit kunnen voeren.

Deze workshops zijn onderdeel van Rondje Cultuur Aalsmeer, georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer. “Tijdens dit Rondje Cultuur willen we de deuren van de Aalsmeerse culturele organisaties openen voor pubers. We maken de drempel tot cultuur zo laag mogelijk door workshops aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Op die manier hopen wij dat de leerlingen inzien dat de culturele organisaties ook een passend aanbod voor hen hebben”, vertelt Lennard Gols van Cultuurpunt Aalsmeer.

Oude Raadhuis, Fort, FAM, watertoren en N201

Rondje Cultuur beperkt zich niet tot De Oude Veiling. Zo zijn er workshops Kunstkijken in Het Oude Raadhuis bij KCA en krijgen de leerlingen een rondleiding in de watertoren. In het Flower Art museum maken de leerlingen hun eigen beeldende kunst op basis van de huidige expositie, terwijl de leerlingen bij Fort Kudelstaart proberen te ontsnappen uit hun zelfgebouwde escaperoom. In cultureel jongerenpodium N201 leren de leerlingen muziek mixen tijdens de workshop DJ.

“Tijdens de workshops scouten we actief talent, die we vervolgens weer een plek kunnen geven binnen het New Stream Talents traject, het jongeren talententraject in de regio Amstelland”, aldus Gols.

Deze culturele dag is een unieke samenwerking tussen de Cultuurpunt Aalsmeer en de cultuurcoördinatoren van de beide scholen en Gemeente Aalsmeer.