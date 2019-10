‘Rommeltje’ in het gemeentehuis

Aalsmeer – Wie onlangs het gemeentehuis is binnen gestapt, heeft zich vast verbaasd over de kleine entree en de ‘ingekrompen’ service-balies. De burgerzaal is rondom ingepakt in witte doeken en dit heeft natuurlijk alles met de verbouwing te maken.

Bioscoopzaal

“Het witte doek is een blijvertje”, grapte een medewerker. “We hebben besloten er een mooie bioscoopzaal van te maken.” Best leuk, maar natuurlijk willen alle medewerkers en inwoners hun burgerzaal in oude staat terugzien. Het inpakken is gedaan om de al gerenoveerde bovenverdieping te beschermen tegen met name stof. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van de lift aan de ene zijde van het monumentale pand en aan de kant van de glazen wand (podium) wordt gewerkt aan noodvoorzieningen.

Spulletjes en materiaal

Wie stiekem even gluurt achter het witte doek, ziet een rommeltje. Allerlei spulletjes en materiaal staan her en der en wat dit betreft is de afscherming ook nodig én slim. Inwoners en bezoekers ontvangen in de ‘troep’ kan natuurlijk niet.

Nieuwjaarsreceptie

De restauratie en verbouwing vorderen, maar duren nog wel tot het einde van het jaar. De planning is dat de nieuwjaarsreceptie de eerste mogelijkheid wordt om het vernieuwde ontwerp van architect J. Berghoef te kunnen bewonderen. Een prachtige combinatie: Proosten op het nieuwe jaar in een zo’n beetje een nieuw gemeentehuis!