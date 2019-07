Rolstoelvierdaagse weer groot succes!

Aalsmeer – Van 16 tot en met 19 juli werd voor de derde keer de rolstoelvierdaagse georganiseerd met de bewoners van zorgcentrum ’t Kloosterhof. Per middag werd er door familie en vrijwilligers gemiddeld 5 kilometer gelopen met de bewoners. Iedere middag werd naar een andere ‘hoek’ van Aalsmeer gelopen. Er zijn vele mooie plekjes ontdekt. Om 13.30 uur werd er gestart en de weergoden waren de deelnemers goed gezind, zodat het heerlijk lopen was met de bewoners, die er volop van genoten. Halverwege werd er koffie of thee gedronken met uiteraard wat lekkers erbij en bij terugkomst in ’t Kloosterhof nog wat gedronken en gezellig nagepraat.

Woensdags kregen de bewoners bij terugkomst een ijsje en donderdags werd er halverwege patat gegeten in de kantine van FC Aalsmeer, welke door de vereniging werd gesponsord. Vrijdag 19 juli was het feest. De laatste middag lopen door de nieuwe wijk bij de Burgemeester Kasteleinweg en door het Seringenpark.

Gladiolen en medaille

Bij terugkomst speelde er gezellige muziek, verzorgd door Frits Grimbergen en werden de bewoners ingehaald door personeel, familie en vrijwilligers die eerder deze week mee hadden gelopen. Uiteraard waren er de gladiolen en een heuse medaille voor alle kanjers. Ook wethouder Wilma Alink was aanwezig en was zo enthousiast over de verhalen van de bewoners dat zij spontaan toezegde volgend jaar op de laatste dag zelf mee te lopen. Na een gezellige middag in de grote zaal met een hapje en een drankje en een optreden van Tonia Grimbergen kwam er een einde aan deze vierdaagse. Alle bewoners zijn het er over eens de vierdaagse er volgend jaar weer moet komen en dat dit zeker gaat gebeuren, is inmiddels toegezegd.

’t Kloosterhof wil alle familieleden, vrijwilligers, chauffeurs van de bezemwagen, sponsoren, verkeersregelaars en de bewoners bedanken voor hun inzet bij deze geweldige happening!

Foto: www.kicksfotos.nl