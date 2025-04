Mijdrecht – De muziekvoorstelling ‘Hoezo Bach?’ komt zaterdag 3 mei naar ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, op uitnodiging van CultuurHuis Mijdrecht. De producties van Esther Apituley kennen verschillende verschijningsvormen, maar worden gekenmerkt door één missie: klassieke, hedendaagse muziek op een theatrale manier presenteren, waardoor het toegankelijk wordt voor een breder publiek.

In ‘Hoezo Bach?’ zoekt Apituley het samenspel op met twee muzikanten uit de popcultuur. Zowel gitarist Marnix Dorrestein als bassist Xander Vrienten spelen onder meer bij Jet Rebel en zullen hun pop-invloeden in de arrangementen laten doorklinken. En voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer is te zien als actrice.

Over de voorstelling

Een journaliste arriveert in Hotel de Waterval, in de Bach-suite, diep in de Zwitserse bergen. Ze zoekt houvast in een wereld die op hol is geslagen. Daar stuit ze op drie bevlogen musici: een altvioliste, een gitarist en een bassist. Zij hebben genoeg aan elkaar en aan de muziek van Bach. Voor de vrouw is geen ruimte; niet voor haar twijfels, haar vragen of haar roep om empathie. Alles zit in de muziek. Wie Bach speelt, bereikt het hoogste wat een muzikant kan nastreven. Kortom: zij hebben niemand nodig. Maar de vrouw geeft niet op. Langzaam maar zeker weet ze zich in de muzikale dialoog te mengen en verstoort ze de kunstmatige harmonie. In een fel duet met de altvioliste wordt duidelijk dat hun werelden meer gemeen hebben dan gedacht. En dan stelt de journaliste de kernvraag: Hoezo Bach?

Meer informatie en kaartverkoop: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Op de foto: Roadtrip voor drie musici en een voormalig nieuwslezeres (Noraly Beyer). Foto: aangeleverd.