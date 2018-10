RKDES voetbalt nu ook in Cambodja!

Kudelstaart – Het voetbalseizoen bij RKDES is al weer een paar weken op gang. Dit seizoen werd gestart in nieuwe wedstrijdtenues voor de hele jeugd van RKDES. Ondertussen zijn deze nieuwe tenues van de jeugd teams al weer lekker ingespeeld.

Maar waar zijn de oude tenues van de RKDES jeugd eigenlijk gebleven? Het bestuur kan melden dat ook deze tenues inmiddels al zijn ingespeeld en maar liefst 10.000 kilometer bij RKDES Kudelstaart vandaan! De tenues zijn, samen met voetballen van de voetbalschool van Michael Buskermolen, na een lange reis aangekomen op een schooltje in Trang Village, een klein dorpje buiten de stad Battambang in centraal Cambodja. Het schooltje is een initiatief van een lerares. Zij heeft op het terrein van haar familie dit schooltje opgestart.

De kinderen op deze school hebben nu voor het eerst echte sporttenues! En wel met het mooie logo van RKDES uit Kudelstaart! Een prachtige aanwinst voor de kinderen van deze school, die nu heerlijk in de rode shirts kunnen voetballen tussen de lessen door.

De ‘oude’ tenues en voetballen hebben hiermee een mooie bestemming gekregen en twee kleine dorpen in Nederland en Cambodja op een sportieve manier met elkaar verbonden.