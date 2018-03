Ringslangexcursie met de boswachter

Amstelland – Kom mee wandelen in het Amsterdamse Bos met de boswachter op zondag 18 maart om 14.00 uur. De wandeling staat in het teken van de ringslang in het bos. De boswachter vertelt over broeihopen en het poelgebied, de belangrijkste woonplek van de ringslang.

De wandeling start bij Eetcafé Silversant in Bovenkerk. Aanmelden bij De Boswinkel via: 020-5456100. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen. De wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.

De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.amsterdamsebos.nl