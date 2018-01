Resultaten onderzoek jonge mantelzorgers gepresenteerd

Aalsmeer – Tijdens het Symposium Jong & Zorgend op 16 januari werden de resultaten van een groot onderzoek naar Jonge mantelzorgers gepresenteerd. Nog niet eerder is in Nederland op deze schaal, met persoonlijke en intensieve gesprekken, onderzoek gedaan naar wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Het symposium, waar zo’n 150 mensen uit de zorg, onderwijs, gemeenten en jonge mantelzorgers op af kwamen, is georganiseerd door Mantelzorg & Meer en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Onder 71 jongeren is onderzocht welke problematiek jonge mantelzorgers ervaren en hoe zij in de toekomst het beste ondersteund kunnen worden.

Wethouder Zorg en Welzijn van gemeente Aalsmeer Ad Verburg, die namens de vier gemeenten het symposium opende: “Het is belangrijk dat scholen, overheden en sportclubs jonge mantelzorgers signaleren die hulp nodig hebben. Het is een belangrijke groep, die in de bloei van hun leven zit en in de opbouw van hun carrière. Soms klinkt hun hulpvraag niet zo luid, maar we moeten dit serieus oppakken. We gaan bekijken welke pilots we kunnen opzetten om bijvoorbeeld meer contact tussen jonge mantelzorgers mogelijk te maken.”

Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van deze jongeren behoefte heeft aan ondersteuning. Er is niet direct behoefte aan praktische ondersteuning, maar meer aan coaching voor het hele gezin en contact met leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten. Dit kan bijvoorbeeld via een Whats-app groep. Ook hebben jongeren aangegeven dat ze een website zouden willen met alle informatie bij elkaar.

Mantelzorger

Eén op de vijf jongeren is een mantelzorger. Een inwoner is een jonge mantelzorger als er bij de jongere thuis iemand langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Een voorbeeld is een zusje met een spierziekte, of een moeder die vaak somber is. Het kan zo zijn dat de jongere daarom meer moet meehelpen thuis. Dit heeft een grote impact op een jongere. Het is daarom zo belangrijk om te weten wat deze jonge mantelzorgers belangrijk vinden bij eventuele ondersteuning.

Project Jong & Zorgend

Het project Jong & Zorgend is een initiatief van Mantelzorg & Meer en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Zij hebben samen met een grote groep jongeren de krachten gebundeld om de behoeften van jonge mantelzorgers in kaart te brengen. Inmiddels hebben 71 jongeren meegedaan met de interviews. Samen met de jongeren is Mantelzorg & Meer met kleine groepjes in gesprek gegaan met het doel om goed te brainstormen over oplossingen. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 openbaar gemaakt, zodat ook andere gemeenten en organisaties kunnen leren van onze bevindingen. Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Holland. Meer informatie op www.jongenzorgend.nl.