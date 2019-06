Rozenkas Historische Tuin succesvol gerenoveerd

Aalsmeer – “De rozenkas van de Historische Tuin Aalsmeer is met steun van Stimuflori succesvol gerenoveerd. Het historische karakter is behouden en de rozencollectie kan voor veredeling blijvend worden ingezet.” Dat concludeerde voorzitter Wim Kea van Stimuflori tijdens het bezoek in juni op uitnodiging van het bestuur van de Historische Tuin. “Met het oog op de bloeiperiode van de rozen een uitgelezen moment”, vinden Leo Bertoen en Dirk Jongkind van de Aalsmeerse bezoekattractie.

“De Historische Tuin is vanaf april tot in oktober altijd de moeite waard”, voegen zij daar knipogend aan toe. De ook Botanische Tuin van Aalsmeer is meer dan een officieel erkend museum. “De rozencollectie in de gerenoveerde kas is bijvoorbeeld nog altijd een bron voor veredelaars, die nog betere variëteiten dan de bestaande op de markt willen brengen”, weten Bertoen en Jongkind.

Historie en toekomst

Behoud van het historische karakter was een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie van de kas, die afgelopen winter is uitgevoerd. “We hebben wel de kans benut om bijvoorbeeld gehard glas toe te passen. Al is dit nog geen wettelijke verplichting, vonden we dat uit veiligheidsoverwegingen wel noodzakelijk”, aldus Bertoen.

Naast de omvangrijke collectie van 75 vermaarde rassen is in de kas onder meer een authentieke kaskachel te zien. Als de veelal vrijwillige medewerkers het gewas onderhouden en oogsten, staan zij bezoekers indien gewenst met plezier te woord. “En die komen uit de hele wereld”, weet Jongkind.

Geurende rozen

Met name vanwege de geurende eigenschappen van de kasrozen, tussen 1806 en 1950 in Aalsmeer geteeld, worden variëteiten nog ingezet om nieuwe rassen op de markt te kunnen brengen. “Voor ons een belangrijk motief om als Stimuflori de renovatie mede mogelijk te maken. Want de projecten die wij steunen op het gebied van innovatie en promotie zijn vooral bedoeld om de toekomstbestendigheid van de sierteeltsector te versterken”, aldus voorzitter Wim Kea.

De Historische Tuin is geopend van april tot en met oktober van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Van links naar rechts: Dirk Jongkind, Wim Kea, Hermen de Graaf en Leo Bertoen bij het bezoek in de gerenoveerde rozenkas van de Historische Tuin Aalsmeer.